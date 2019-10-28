Воронежский бюджет-2020 должен получить 87 млрд рублей собственных доходов

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Воронежской области по итогам исполнения в 2019 году должен составить 82,77 млрд руб. Об этом сообщила руководитель регионального департамента финансов Надежда Сафонова на планерке в облправительстве. В 2020 году этот показатель, как ожидает госпожа Сафонова, должен вырасти до 87,29 млрд руб.

В пресс-службе облправительства отметили, что в 2020 году регион планирует заложить в бюджете на здравоохранение 45,58 млрд руб., что на 4,26 млрд руб. больше, чем в 2019-м. Также в пресс-службе добавили, что губернатор Александр Гусев поручил заложить в бюджет-2020 дополнительно 1 млрд руб. на ремонт дорог в селах. В результате дорожный фонд региона должен приблизиться к 14 млрд руб.

Напомним, правительство области внесло в облдуму проект бюджета на 2020 год с небольшим дефицитом. По словам Александра Гусева, «формальный дефицит» оценивается в около 3 млрд руб., а общий объем консолидированного бюджета области на следующий год — в 111 млрд руб.

На этапе верстки главного финансового документа на этот год объем доходов бюджета Воронежской области-2019 прогнозировался в 96,7 млрд руб. Расходы оценивались в 99 млрд руб., таким образом дефицит мог составить порядка 2,3 млрд руб.

Подробнее о том, как формируется и исполняется бюджет Воронежской области,— в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников