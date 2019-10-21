Воронежская область планирует бюджет-2020 с «формальным» дефицитом

Правительство Воронежской области внесло в облдуму проект бюджета на 2020 год с небольшим дефицитом, сообщил в интервью ТАСС губернатор Александр Гусев. По его словам, соотношение доходов и расходов может измениться: «Так всегда происходит, в первом варианте бюджета мы не полностью учитываем средства федерального бюджета, которые придут в виде дотаций».

Их объем пока оценивается в порядка 5 млрд руб., а «формальный дефицит» в около 3 млрд руб.Общий объем консолидированного бюджета области на следующий год господин Гусев оценивает в 111 млрд руб. и прогнозирует, что, с учетом поступления федеральных средств, он сложится на уровне 116-117 млрд руб. «Это хорошие цифры, рост на 6-7%»,— отметил глава региона.

Напомним, на этапе верстки главного финансового документа на этот год объем доходов бюджета Воронежской области-2019 прогнозировался в 96,7 млрд руб. Расходы оценивались в 99 млрд руб., таким образом дефицит мог составить порядка 2,3 млрд руб.

О том, за счет чего исполнение бюджета удается региону с профицитом, — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников