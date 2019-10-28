Жители нескольких районов Удмуртии остались без электричества из-за ветра

В нескольких районах Удмуртии отключилось электроснабжение из-за порывов ветра до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

«По состоянию на 13.30 специалисты Удмуртэнерго уже ликвидировали 15 технологических нарушений, повлекших отключение электроснабжения в Вавожском, Сюмсинском, Завьяловском, Як-Бодьинском, Камбарском, Юкаменском, Можгинском, Балезинском и Кезском районах Удмуртии и вернули электричество в 31 населенный пункт. К аварийно-восстановительным работам привлечены 32 бригады в составе 65 человек и 32 единиц спецтехники. В случае необходимости количество ремонтных бригад может быть увеличено до 72»,— говорится в сообщении.

Отметим, что ранее «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» ввели режим повышенной готовности в связи с усилением ветра. В распоряжении «Удмуртэнерго» находятся 143 резервных источника системы электроснабжения общей мощностью 3,11 МВт, которые в случае необходимости могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.