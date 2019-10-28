«Удмуртэнерго» ввело режим повышенной готовности из-за порывов ветра

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» ввели режим повышенной готовности в связи с усилением ветра с порывами до 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В случае необходимости к быстрому реагированию готовы 37 оперативно-выездных бригад. Еще 72 ремонтных бригады при необходимости будут готовы приступить к ликвидации возможных последствий в течение двух часов с момента поступления сигнала. Также в распоряжении филиала "Удмуртэнерго" находятся 143 резервных источника системы электроснабжения общей мощностью 3,11 МВт, которые в случае необходимости могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения»,— говорится в сообщении.