«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что выбрать инвесторам, желающим вложить миллион и более рублей? Где хорошая доходность и минимальные риски? Существующие варианты для инвестиции экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с экспертом по финансовым рынкам Александром Багмановым.

Олег Богданов: Что можно предложить инвесторам в текущих условиях?

Александр Багманов: Если говорить непосредственно про наши фондовый рынок, то, естественно,очень интересными останутся акции «Газпрома» и «Норникеля». Та положительная динамика, которая была в этом году, она, естественно, будет переноситься и на будущий год. Если купить акции «Газпрома», можно рассчитывать получить доходность по курсовой разнице порядка 15%. Кроме того, дополнительно можно получить 5% дохода на дивидендах. То есть годовое начисление составит порядка 40%. Тайм-фрейм — конец этого года и первая половина следующего года. Несмотря на то, что цены на никель могут упасть, «Норникель» показывает достаточно хорошие результаты. Полученные дивиденды в первой половине года, можно будет реинвестировать и получить дополнительные дивиденды за счет выплаты во второй половине.

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