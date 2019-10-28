Закрепили самарско-немецкое партнерство

В Самарской области прошла двухдневная программа делового визита Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП). В первый день были представлены презентации российско-германских проектов, реализуемых в регионе. В результате между областным правительством и палатой было подписано соглашение о сотрудничестве. Во второй день программы немецкие гости, ознакомившись с инвестиционными площадками региона, обсудили возможные варианты сотрудничества. Кроме того, в Самаре открылся головной офис немецкой компании «Линде Инжиниринг Рус».



В первый день деловой встречи, 24 октября, в отеле Лотте прошло заседание Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП). В приветственной речи первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что история взаимоотношений Германии и Самарской области имеет давние корни: «У нас есть побратимы в Германии, в частности, город-побратим Самары — Штутгарт. Между ними регулярно происходит обмен студентами, творческими коллективами».

Виктор Кудряшов отметил, что в прошлом году объем внешнеторгового оборота Самарской области с Германией составил 578 млн долларов: «Германия находится в десятке крупнейших импортеров продукции предприятий нашего региона. В то же время мы закупаем большое количество товаров из этой страны. Уже более 20 лет наши предприятия работают с регионами Германии». Так, стадион «Самара-Арена» был запроектирован немецкой компанией, в регионе успешно работают такие известные компании как «Bosch», «Knauf», «Siemens», а также несколько поставщиков АвтоВАЗа развиваются на территории особой экономической зоны в Тольятти.

На заседании министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об инвестиционном потенциале региона, преимуществе ведения здесь бизнеса, в частности, о специальных налоговых режимах. Кроме того, участникам встречи представили региональные проекты в сфере туризма, транспортной логистики, производства автокомпонентов и машиностроения. «В Самарской области представлены практически все отрасли промышленности: производится 40% российских автокомпонентов, сконцентрирован полный цикл всего спектра производства аэрокосмической техники. Мы являемся автомобильной столицей РФ, занимаем второе место по объему переработки нефти», — отметил Дмитрий Богданов.

На встрече также были представлены презентации успешных российско-германских проектов, реализуемых в Самарской области. По итогам заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Российско-германской внешнеторговой палатой. «Подписание соглашения с такой авторитетной организацией позволит усилить импульс дальнейшего взаимодействия. Мы рассчитываем, что благодаря деятельности палаты больше немецких компаний будут посещать наш регион. Мы сможем не только представить дополнительные возможности для ведения бизнеса на нашей территории, но и показать опыт других компаний», — отметил Виктор Кудряшев.

На следующий день, 25 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с делегацией Российско-германской ВТП возможность расширения инвестиционного сотрудничества в сфере промышленности, туризма, образования, экологии и экономики.

В этот же день состоялось открытие головного офиса «Линде Инжиниринг Рус» немецкой компании Linde AG в историческом здании бывшего Дома архиерейского подворья. «Компания „Линде инжиниринг“ — это мировой лидер внедрения инновационных подходов в разных сферах. И я очень рад, что головной офис будет работать именно в Самаре», — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что кроме традиционных компетенций в сфере авиационно-космической, машиностроительной отрасли, химии и нефтехимии, с помощью компании регион сможет закрепить за собой еще одну важную компетенцию — инжиниринг.

В офисе компании в Самаре будет работать 160 высококвалифицированных инженеров, из которых большинство — выпускники самарских вузов. «Семь лет присутствия в Самаре считаю успешными, в том смысле, что мы могли все время развивать наше предприятие таким, что оно росло в объемах. Мы росли вместе, сотрудничая с правительством области, города. Подтверждением этого сотрудничества является тот факт, что мы получили новое отремонтированное роскошное историческое здание в центре города, образованней персонал, который обучается в пяти известных мировых университетах», — подчеркнул генеральный директор компании Linde Engineering gmbH Rus Андреас Реннер.

Гости из Германии во второй день встречи также посетили Волжский автозавод, особую экономическую зону в Тольятти, Сибур и провели переговоры с российскими партнерами.