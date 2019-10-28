Трудовой коллектив КОМОССТРОЙ® занесен на Доску почета Удмуртской Республики

Накануне Дня государственности Удмуртии в Ижевске традиционно чествовали трудовые коллективы и жителей республики, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие региона. Среди них — коллектив компании КОМОССТРОЙ. Свидетельство о занесении на Доску почета на Государственном приеме финансовому директору компании Виталию Девяткину вручил глава республики Александр Бречалов.

«Именно вы находитесь в авангарде славных дел и свершений, на вас мы будем опираться и равняться, создавая новую Удмуртию — регион не только с великим прошлым, но и с грандиозным будущим»,— заявил глава Удмуртии.

«В этом году КОМОССТРОЙ отметил свое пятнадцатилетие. За полтора десятилетия мы выросли из небольшого подразделения в крупную самостоятельную компанию, лидера строительного рынка Удмуртии. Сегодня в нашей команде трудится больше двухсот человек, и эта награда — заслуженная», — отметил основатель компании КОМОССТРОЙ Андрей Осколков.

Фото: КОМОССТРОЙ

Сегодня КОМОССТРОЙ успешно реализует проекты по строительству жилой и коммерческой недвижимости на территории городов Удмуртии и в Казани. Только в Ижевске за ближайшие три года планируется возвести около 300 тыс. кв. м жилья.

По результатам 2016, 2017 и 2018 годов Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) наградило компанию КОМОССТРОЙ дипломом за первое место по объему ввода жилья в эксплуатацию в Удмуртской Республике. В 2019 году компания удостоена награды главы Удмуртской Республики «За объемы строительства». КОМОССТРОЙ также входит в топ-3 общероссийского рейтинга надежности застройщиков: все объекты вводятся в соответствии с установленными сроками.

КОМОССТРОЙ — активный участник республиканской социальной программы «Молодая семья» по обеспечению жильем молодых семей, более 30% всего объема программы реализовано компанией. Активно занимается расселением ветхих и аварийных жилых домов — силами компании расселено свыше восьми десятков бараков и аварийных домов, жители переехали в новое благоустроенное жилье.

За время существования компанией КОМОССТРОЙ построено более 80 объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 1 млн кв. м.