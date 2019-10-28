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Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным на октябрь этого года, показатель долговой нагрузки (ПДН) в этой сфере составил 34%. На втором месте люди, занятые в сфере фармацевтики и медицины (33,2%), на третьем — работники социальной сферы (32,8%).

Меньше всего закредитованы работники следующих сфер:

  • информационные технологии (13,6%);
  • телекоммуникации и связь (15,7%);
  • маркетинг, реклама и PR (20%).

По кадровой иерархии уровень ПДН распределился следующим образом:

  • топ-менеджмент (14,9%);
  • мидл-менеджмент (19,8%);
  • рабочие специальности (29,7%);
  • инженерно-технический персонал (22,6%);
  • административно-хозяйственный персонал (30,3%).

Выводы были сделаны на основе данных 4 тыс. кредиторов.

Ранее “Ъ” писал о том, что новое регулирование расчета ПДН позволяет кредиторам использовать нерелевантные данные о долговой нагрузке заемщиков. Они запрашивают данные о кредитной нагрузке у региональных бюро кредитных историй, которые зачастую не обладают необходимой информацией.

О том, как занижаются ПДН, читайте в материале “Ъ” «Кредиторы обошли долговую нагрузку».

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