ГАТИ изъяла оборудование, используемое при самовольных работах на инженерных сетях в Репино

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга установили факт самовольного производства земляных работ на инженерных коммуникациях на Зеленогорском шоссе в поселке Репино Курортного района города. Работы проводились без соответствующего ордера ГАТИ.

Как сообщили в инспекции, в настоящий момент ведется производство по делу об административном правонарушении с целью установления всех обстоятельств правонарушения и виновных лиц. В ходе осмотра участка осуществлено изъятие оборудования и материалов, используемых для производства работ на данном объекте.

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