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Проект бюджета Петербурга на 2020-2022 годы одобрил бюджетно-финансовый комитет ЗакСа

Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы одобрен на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания для голосования в первом чтении. Документ представил вице-губернатор города Евгений Елин.

Доходы городской казны составят 664,7 млрд рублей, расходы — более 700 млрд рублей. Как заявил господин Елин, проект бюджета является сбалансированным и учитывает приоритеты развития Петербурга.

Напомним, что ранее ЗакС в третьем чтении принял законопроект о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов с корректировками.

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