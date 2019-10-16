Бюджет Санкт-Петербурга принят в третьем чтении

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении приняло законопроект о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов с корректировками. Далее он будет отправлен на подписание губернатору города.

В окончательной редакции было утверждено, что доходы городской казны в 2019 году составят 629,3 млрд рублей, в 2020 году — 637,8 млрд руб., в 2021 году — 696,3 млрд руб.

Расходы в текущем году находятся на отметке 670,1 млрд руб., в 2020 — 692,4 млрд руб., а в 2021 — 749,5 млрд руб.

Таким образом дефицит бюджета составляет 40,8 млрд руб. в 2019 году, в 2020 году — 54,5 млрд руб., а в 2021 — 53,3 млрд руб.

Олег Дилимбетов