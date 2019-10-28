В Кремле не подтвердили данные о закрытии 700 тыс. малых и средних компаний за год

Данные Министерства экономики о закрытии в России 700 тыс. компаний малого и среднего бизнеса не соответствуют имеющимся у Кремля сведениям из других источников, включая налоговую службу и Корпорацию по малому и среднему предпринимательству, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”. «Там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее там все-таки констатируется рост»,— добавил он.

Также пресс-секретарь Кремля сказал, что в процессе подсчета количества компаний малого и среднего бизнеса в РФ есть нюансы. «Существует целый ряд налогоплательщиков, то есть юридических лиц, которые до этого платили налоги по упрощенке, но, перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки, перестают быть малым бизнесом и переходят, например, в категорию среднего. То есть здесь разнонаправленные процессы. То есть где-то количество сокращается, где-то оно увеличиваются, но в целом данные, о которых вы говорите, не подтверждаются теми данными, которые мы получили из упомянутых источников»,— объяснил он.

25 октября «Известия» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тыс. юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России. При этом наибольшее количество банкротств зафиксировали в крупных регионах: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ FM” «Позиции малого и среднего бизнеса в России пошатнулись».