Позиции малого и среднего бизнеса в России пошатнулись Верны ли данные о закрытии 700 тысяч компаний за год

В Кремле удивились вопросу “Ъ FM” о закрытии 700 тыс. компаний малого и среднего бизнеса за год. Ранее об этом сообщали «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Корпорация малого и среднего предпринимательства предоставила правительству более позитивную информацию.

Дмитрий Песков утверждает : «Я, честно говоря, не видел этих сообщений Минэкономразвития, мне еще предстоит с этим ознакомиться. И, наоборот, мы получаем достаточно позитивную информацию из нашей корпорации МСП, которую возглавляет Александр Браверман.

У них, например, цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса.





Но, может быть, просто какие-то новые данные, сейчас не готов прокомментировать».

Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, на сокращение числа предприятий повлияло, в частности, повышение НДС, отмена пониженных тарифов страховых взносов для компаний и внедрение контрольно-кассовой техники. Больше всего банкротств зафиксировали в Москве и области, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

“Ъ FM” поговорил с представителями малого и среднего бизнеса и узнал, в чем они видят причину такой ситуации. Например, основатель элитных сырных лавок «Сыры Мира» Кирилл Тажиров говорит, что в целом ведение бизнеса сейчас усложняет масса технических проблем: «Мы, например, отправляем отчет по почте в налоговую — закрытие года, декларации и страховые отчеты. И если, например, налоговая не получает какого-то отчета по какой-то причине, хотя, например, у нас отметка есть с почты, что мы отправили документы, то налоговая автоматически блокирует наш расчетный счет. Нам приходится ждать. Насчет кассовой техники, здесь вообще отдельная история. Во-первых, это все онлайн, что не очень удобно.

Если раньше мы не зависели от интернета и могли спокойно все пробивать, то сейчас, если нет интернета по какой-то причине или касса сломалась, мы не можем выбить чек.

Утром касса почему-то не работает, без специалиста ее не сделать, за это еще надо деньги — 10-15 тыс. — отдать, чтобы ее починили. Иногда теряем клиентов, с кассой проблемы, онлайн-чеки не всегда доходят, а если что-то не ушло с кассы, например, чеки в течение трех-десяти дней, из-за этого налоговая тоже предъявляет претензии».

Как отмечают в Минэкономразвития, небольшим компаниям, возможно, придется уходить с рынка, если они не найдут альтернативу Единому налогу на вмененный доход. Его собираются отменить с 2021 года. Кроме того власти планируют перед отменой поднять ставку этого налога. Минэкономразвития говорит о 5% со следующего года, а Госдума — о чуть меньшем повышении — на 3,8%.

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Это серьезное давление на бизнес, — отмечает основатель производства аксессуаров для домашних животных Badgers Wood Евгений Харьков. Но по его словам, большую роль здесь играют более глобальные факторы: «Это, во-первых, низкая покупательская способность, она действительно падает. Во-вторых, это общий курс национальной валюты. Для того чтобы что-то производить, мелкий, средний бизнес закупает что-то для производства.

За последние несколько лет цены всех поставщиков выросли.





Если мы возьмем, допустим, пять лет назад, когда, например, мы начинали производить нашу продукцию, и текущий момент, то ценник вырос фактически в 2,5 раза. При этом у нас практически нет маневров для того, чтобы увеличивать розничные цены, потому что покупательская способность снижается, и если мы поднимем цены даже на 5%, то, естественно, спрос упадет».

При этом в Минэкономразвития подчеркивают, что по сравнению с другими странами, в России пока высокий показатель по числу предпринимателей на тысячу граждан. К началу сентября в стране действовало почти 2,5 млн юрлиц.

Как рассказала учредитель и гендиректор компании Leto Flowers Аида Губайдуллина, в цветочном секторе давления на бизнес и проблем сейчас нет: «У нас немного закупка подорожала, но мы скорректировали слегка цены, и в целом не заметили, чтобы спрос уменьшился. То есть мы в принципе постоянно чуть-чуть растем. Насчет контрольно-кассовой техники мы поставили себе онлайн-кассу и используем ее — с этим никаких проблем не вижу. Если следовать инструкциям, это несложно. В целом в цветочном бизнесе всегда появляются, исчезают компании. Очень большая конкуренция, много маленьких компаний, кто-то не выдерживает и закрывается, но на смену им приходят новые конторы. В целом я бы сказала, отрасль развивается».

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В России запустили нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства. Он предполагает, что к 2025 году количество занятых в этом секторе вырастет с нынешних 15 млн человек до 25 млн. В Минэкономразвития заявили, что делать выводы об исполнении нацпроекта из-за сокращения малого и среднего бизнеса преждевременно. Там пояснили, что проект стартовал лишь в этом году, и оценить его можно будет только в 2020 году.