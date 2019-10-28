В Татарстане из-за сильного ветра 5,8 тысяч человек остались без электроэнергии

Сегодня в 38 населенных пунктах Зеленодольского, Верхнеуслонского районов Татарстана и Казани из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии. Без света остались 5,8 тыс. человек, передает пресс-служба МЧС республики. Причины отключения неизвестны.

Из-за непогоды в Татарстане для спасателей введен режим функционирования «Повышенная готовность». В службу спасения «112» сегодня в общей сложности поступили 75 сообщений о происшествиях. В частности, в Казани на улице Дементьева, д2Б, сорвало лист кровли, в результате чего повреждения получили восемь транспортных средств. Такой же инцидент произошел на улице Каучуковая, 7А. В Агрызе лист кровли сорвало с крыши отделения пенсионного фонда. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидентов нет.

Напомним, что сегодня утром Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение. В течение дня в республике ожидается очень сильный ветер до 25 м/c.

"Ъ-Казань"