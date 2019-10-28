ТГК-1 за три квартала 2019 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36,7%

Выручка ПАО «ТГК-1» по итогам девяти месяцев текущего года по РСБУ составила 62,916 млрд рублей — на 4,6 % больше, чем за аналогичный показатель 2018 года. Рост связан с увеличением доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед, а также от реализации мощности в рамках ДПМ, сообщили в компании.

Себестоимость выросла на 4,1 % — до 56,074 млрд руб. в основном в связи с увеличением расходов на топливо на 6,2 %. Валовая прибыль ТГК-1 за отчетный период составила 6,842 млрд руб., увеличившись на 8,7 %. Показатель EBITDA вырос на 15,3% и составил 14,961 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла до 7,313 млрд руб. — на 36,7 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 5% за девять месяцев 2019 года.