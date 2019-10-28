ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 5% за девять месяцев 2019 года

За девять месяцев текущего года объем производства электрической энергии ПАО «ТГК-1» (включая ПАО «Мурманская ТЭЦ») составил 20 363,6 млн кВтч, снизившись на 5,5 % по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Одновременно с этим сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ТГК 1 увеличилась на 1,0 %. Это обусловлено рыночной конъюнктурой, а также необходимостью обеспечения надежности энергосистемы в соответствии с графиком нагрузки энергетического оборудования по требованию Системного оператора Единой энергетической системы, объяснили в ТГК-1.

В то же время объемы производства электроэнергии на ГЭС уменьшились на 12,8 % из-за низкой водности в регионах присутствия компании на протяжении всего отчетного периода.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новым председателем совета директоров ПАО «ТГК-1» был избран заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.