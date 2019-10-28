Газ начал поступать в котельные Североуральска

Котельные в Североуральске, где накануне произошла аварийная ситуация на газопроводе высокого давления, получили газ, сообщает пресс-служба ГК «Газэкс». «К полудню 28 октября ремонтно-восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были завершены, начался поэтапный запуск системы. В первую очередь газ подан в котельные и промышленным предприятиям. Системы отопления в жилфонде и социальных объектах возобновляют работу. Сегодня же подача газа будет восстановлена в частном секторе, использующем газ для отопления, после чего последуют работы по возобновлению подачи газа в многоквартирные жилые дома с газовыми плитами и проточными водонагревателями»,— говорится в сообщении.

Авария в Североуральске произошла вечером 27 октября, когда груженый лесовоз расправленной стрелой повредил газопровод. Отключение газа коснулась 330 многоквартирных и 2495 частных домов и социальных учреждений. Без газа остались более 37 тыс. человек. По данному факту прокуратура организовала проверку.

«Перед запуском газа потребуется провести контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, провести их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедиться в безопасной подаче газа. Запуск систем газоснабжения многоквартирных жилых домов технически наиболее трудоемкий. Специалистам потребуется обеспечить доступ к газоиспользующему оборудованию»,— добавили в ГК «Газэкс».