В Североуральске без тепла и воды оказалось 37 тысяч человек В районе 16-ой шахты произошла авария трубопровода высокого давления газа

Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 18:27 по местному времени поступило сообщение о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм в Североуральске в районе поселка 3-ий Северный. «В результате происшествия без газоснабжения остается Североуральск, поселок Черемухово, поселок Калья, поселок 3-й Северный (всего – 2,8 тыс. жилых домов, 37 тыс. человек и две котельные). Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Производится подготовка к ремонтным работам»,— пояснили в МЧС.

В Североуральске организовано экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как отметили в мэрии, ремонтные работы планируется закончить до 12:00 часов 28 октября. «Приостановлена работа городской котельной (прекращена подача горячей воды и отопления). Просим сохранять спокойствие. В целях обеспечения безопасности просим закрыть вентиль газа. Так как в связи с аварией увеличится нагрузка на электрическую сеть, при использовании электроприборов просим соблюдать технику безопасности»,— отметили в горадминистрации.

Особо отмечается, что в понедельник из-за аварии в пострадавших поселениях не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря дневного пребывания.