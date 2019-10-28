Дмитрий Гудков пожаловался в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти

Лидер Партии перемен Дмитрий Гудков направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на закон о неуважении к власти, принятый в России весной 2019 года.

Законопроект о неуважении к власти разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткины (все от партии «Единая Россия»). Президент Владимир Путин подписал закон 18 марта 2019 года, в силу он вступил 29 марта. Документом за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

«Сегодня мы с адвокатом Юлией Федотовой отправили жалобу на закон Клишаса об оскорблении величества (о неуважении к власти.— “Ъ”) в ЕСПЧ. Российские суды считают, что граждане не могут жаловаться на законы, если они не ударили конкретно по ним. То есть "убьют — тогда и приходите",— посоветовал мне Верховный суд, когда я пожаловался на такие порядки»,— процитировал господина Гудкова его пресс-секретарь Алексей Обухов (цитата по «Интерфаксу»).

Лидер Партии перемен считает, что «будучи лишенным возможности прогнозирования правомерности своего правового поведения, гражданин вынужден вовсе отказаться от реализации своего права на свободу слова, гарантированного в ст. 29 Конституции, дабы не быть привлеченным к административной ответственности». Господин Гудков указывает, что ч. 2 ст. 45 Конституции России гарантирует, что «граждане вправе защищать свои права и свободы любыми не запрещенными законом способами», а ст. 32, декларирующую право граждан участвовать в управлении делами государства. «В общем, мы сейчас боремся уже не с конкретным Клишасом. Мы ставим вопрос по-другому: есть ли в принципе в России независимая судебная власть, или она, как и все остальное в нашем царстве, сказочная»,— добавил политик.

Подробнее о законе о неуважении к власти — в публикации “Ъ”.