29 октября, вторник
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.

Котировки растут на фоне новостей о введении в Индонезии запрета на экспорт никелевой руды. Ввести запрет планировалось с января 2020 года, но по решению индонезийских властей он вступил в силу сегодня, 28 октября, сообщает «Интерфакс».

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