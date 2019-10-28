В России отзывают 1,1 тыс. Toyota Land Cruiser Prado из-за проблем с топливной системой

Компания Toyota отзывает в России 1,1 тыс. автомобилей Land Cruiser Prado, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся проданных c 12 марта по 18 апреля 2019 года внедорожников, у которых есть вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой.

«При эксплуатации автомобиля в таком состоянии под воздействием вибрации возможно ослабление затяжки трубки. Это может привести к утечке топлива и остановке двигателя, что повышает риск возникновения аварийной ситуации», — отмечает Росстандарт.

На подпадающих под отзыв машинах официальные дилеры Toyota проверят и, при необходимости, заменят топливную трубку. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Напомним, в начале 2019 года на российском рынке Toyota отзывала 84,2 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.