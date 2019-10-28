В Ульяновской области муниципалитет задолжал экс-служащим 1 млн рублей пенсий

В Майнском районе органы местного самоуправления задолжали 42 бывшим муниципальным служащим более 1 млн руб. пенсий за выслугу лет. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области. Долг накопился с 2017 года по 2019 год.

Прокуратура направила в суд заявления о незаконном удержании выплаты денежных средств. После этого должностные лица полностью погасили задолженность по выплате пенсий бывшим служащим.

Ранее сообщалось, что надзорное ведомство заставило руководство администрации Майнского района выплатить 320 работникам долги по заработной плате.

Алена Смирнова