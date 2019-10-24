Прокуратура Ульяновской области заставила муниципалитет выплатить 3,4 млн рублей долга по зарплате

В Ульяновской области прокуратура заставила руководство администрации Майнского района выплатить 320 работникам долги по заработной плате. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, задолженность на сумму более 3,4 млн руб. образовалась с сентября по октябрь этого года. Таким образом, без зарплаты остались работники учреждений культуры, в т.ч. Игнатовской детской школы искусств, историко-краеведческого музея в Майне, межпоселенческого центра культуры, межпоселенческой библиотеки им. И.С. Полбина, а также сотрудники органов местного самоуправления.

После вынесения представления прокурором главе администрации, органы власти выплатили работникам все денежные средства.

Алена Смирнова