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Из-за ДТП с самосвалом перекрыт участок автодороги «Скандинавия»

Утром в понедельник, 28 октября, дорожно-транспортное происшествие произошло на 83-м км автодороги А-181 «Скандинавия». В районе 06:00 там опрокинулся грузовой автомобиль, в результате чего на проезжую часть высыпалось 23 тонны щебня. Из-за случившегося на участке трассы было перекрыто движение. Транспорт пущен в объезд через поселок Первомайское (Выборгский район Ленобласти), сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В настоящий момент на месте работают спецслужбы. Информации о пострадавших не поступало.

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