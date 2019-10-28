«Ленэнерго» увеличило выручку по РСБУ до 58,5 млрд рублей с начала года

За девять месяцев текущего года выручка «Россети Ленэнерго» по РСБУ увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 58,5 млрд рублей. Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 10% — до 23,2 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 9,9 млрд руб.

Как сообщили в ПАО «Ленэнерго», основной фактора роста — увеличение выручки от передачи электроэнергии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,8 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Минэнерго РФ выявило факты нецелевого расходования средств компаниями «Ленэнерго» и «Россети Северо-Запад» при реализации инвестпроектов на объектах электроэнергетики в СЗФО. В компании «Россети», в свою очередь, заявили о несогласии с отчетом Минэнерго, указав на некорректность некоторых представленных данных.