Минэнерго выявило нецелевое расходование средств компаниями «Ленэнерго» и «Россети Северо-Запад»

Министерство энергетики РФ выявило факты нецелевого расходования средств при реализации инвестиционных проектов на объектах электроэнергетики в СЗФО. Речь идет в общей сложности о 328 объектах ПАО «Ленэнерго» и 171 объекте компании «Россети Северо-Запад» (бренд ПАО «МРСК Северо-Запада»). Об этом со ссылкой на директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака сообщает «Интерфакс».

Как отметил господин Грабчак, «возможно, коллеги отошли от своих инвестиционных программ и при корректировке это нецелевое использование уйдет, но факт остается фактом». Представитель Минэнерго подчеркнул, что в ближайшее время все материалы будут переданы в прокуратуру и органы внутренних дел.

В свою очередь, в компании «Россети» прокомментировали информацию о выявлении фактов нецелевого расходования средств по инвестпроектам, заявив “Ъ-СПб”, что не согласны с отчетом Минэнерго РФ. По словам главного инженера ПАО «Россети» Андрея Майорова, термин «нецелевое использование средств» не допустим в случаях, когда речь идет о стандартной практике корректировки инвестиционной программы в соответствии с действующим законодательством. Господин Майоров, в том числе, отметил, что некорректно оценивать итоги проведенных учений на основании природных факторов, от которых не зависит эффективность работы сетевой компании. «В частности, зимой 2018-2019 годов после проведения учений количество технологических нарушений в Республике Карелия в сетях 6 кВ снизилось на 30% по сравнению с ОЗП 2017-2018 годов, а в сетях 6-35 кВ – на 37%»,— подчеркнул представитель ПАО «Россети».