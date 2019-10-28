Банк «Открытие» откроет эскроу-счета для строительства домов в Новороссийске

Для строящихся многоквартирных домов по Мысхакскому шоссе, 59 в Новороссийске банк «Открытие» заключил соглашение об открытии эскроу-счетов с компанией ООО «Специализированный застройщик “Аврора”». Для кредитной организации это стало первым опытом работы по новым правилам долевого строительства на Кубани.

Отмечается, что банк «Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ.

Как писал “Ъ-Кубань”, изменения в ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» вступили в силу с 1 июля 2019 года. Их суть заключается в том, что если раньше покупатель жилья заключал договор долевого участия непосредственно с самой строительной организацией, которая могла исчезнуть, не выполнить свои обязательства или любыми другими способами присвоить деньги дольщика, не предоставив ему обещанные жилые метры, то теперь гарантом сохранности вложений средств является банк.

Ранее компания «Югстройимпериал» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании строительства третьей очереди ЖК «Элегант».

Дмитрий Михеенко