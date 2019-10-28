Lloyds не доставила клиентам 9 тысяч завещаний

Британская Lloyds Banking Group не доставила родственникам своих скончавшихся клиентов около 9 тыс. завещаний, сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю документацию банка.

В свое время все эти завещания были переданы банку в рамках услуги безопасного хранения ценностей, которую Lloyds перестала предоставлять в 2011 году. Ошибка банка, не доставившего их родственникам умерших клиентов, в большинстве случаев не привела к негативным последствиям, так как либо хранившиеся документы утратили в свое время юридическую силу, либо их копии хранились в другом месте. Однако в сотнях случаев наследство было распределено неверно, отмечает издание.

«Мы расследуем каждый случай индивидуально и в тех случаях, когда это возможно, связываемся с наследниками. Мы приносим глубочайшие извинения за причиненные беспокойство и неудобство и сделаем все, чтобы пострадавшие получили компенсацию»,— говорится в заявлении банка.

Кирилл Сарханянц