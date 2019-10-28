В правительстве Самарской области прокомментировали запрет на иностранные мессенджеры

В правительстве Самарской области прокомментировали запрет школам пользоваться иностранными мессенджерами. По словам руководителя областного департамента информационных технологий и связи Станислава Казарина, запрет общероссийский и касается обмена служебной информацией.

«Любая государственная или частная корпорация ограничивает свою служебную деятельность размером тех IT-систем, которыми можно управлять. Поэтому мы призываем всех переходить на российское программное обеспечение»,– пояснил Станислав Казарин. Как он добавил, обсуждать домашнее задание или другую общую информацию можно в любом мессенджере.

До конца года перейти на российские программы для обмена сообщениями должны все органы власти в стране. Программу можно выбрать любую. Как отметил господин Казарин, на сайте минкомсвязи опубликован реестр отечественных программных продуктов.

На вопрос о названии соответствующего законопроекта руководитель областного департамента информационных технологий затруднился ответить.

В пятницу, 25 октября, в открытых источниках появилась информация о запрете самарских школам пользоваться иностранными программами и рекомендации пользоваться мессенджером ТамТам.

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения РФ призвали не ограничивать использование иностранных мессенджеров в самарских школах.

Сабрина Самедова