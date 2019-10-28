В поисках чистого, честного, натурального рецепта

АО «Башспирт» на базе одной из своих действующих промплощадок в Бирске планирует запустить производство пива, сидра и воды. Компания решила построить современный завод, где будет выпускаться слабоалкогольная продукция, и сейчас ищет инициативных и находчивых производителей, вместе с которыми намерена разработать рецепт лучших сортов пива и сидра.

«Мы не случайно выбрали площадку своего Бирского филиала, все знают, что Бирск – это «яблочная столица» Башкортостана, поэтому именно там мы будем выпускать самый вкусный яблочный сидр, разработаем уникальный сорт пива, – сообщила пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева. – Сейчас мы ищем партнеров, которые нам в этом помогут. Готовы рассмотреть предложения знатоков отрасли, поставщиков оборудования, пилотные проекты инженеров-технологов, самые смелые, креативные идеи пивоваров. Предложения просим высылать на электронную почту bashspirt@bashspirt.ru».

Напомним, компания «Башспирт» строит свой крупнейший ликероводочный завод мощностью 7,6 млн дал в поселке Булгаково под Уфой. Запуск производства планируется уже в 2020 году. На новый завод, который будет выпускать продукцию под брендом «Башбиоспирт», будет переведено основное производство предприятия. Но существующие промплощадки в Бирске, Стерлитамаке и Белебее закрывать не будут, холдинг заинтересован в сохранении рабочих мест. В «Башспирте» считают, что создание предприятия по производству слабоалкогольных напитков в Бирске и ввод новой линейки в торговые сети улучшит финансово-экономические показатели компании, тем самым увеличит налоговые отчисления в госбюджет. А для города Бирска и региона в целом – это отличный пример социальной ответственности руководства акционерного общества перед трудовыми коллективами.