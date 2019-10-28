Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума

Индекс Мосбиржи к 10:11 28 октября достигнул отметки в 2899,65 пункта, обновив исторический максимум. Индекс РТС достигал отметки в 1430,2 пункта.

Локомотивом подъема по-прежнему выступают акции «Сургутнефтегаза» (их стоимость достигала 48,91 руб.), нацелившиеся на исторический максимум 50,469 руб., зафиксированный в начале мая 2006 года.

Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган о подорожании акций «Сургутнефтегаза» — в интервью “Ъ FM”.

Могут ли вложения в бумаги компании принести доход — в материале “Ъ FM” «Ожидания подрастили акции "Сургутнефтегаза"».