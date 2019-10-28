«ЛСР. Базовые» отгрузили материалы для строительства «Северного потока-2»

Компания «ЛСР. Базовые» (входит в Группу ЛСР) завершила очередной этап поставки нерудных материалов для строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». За период после подписания соответствующего соглашения в декабре 2018 года «ЛСР. Базовые» поставили на объект порядка 400 тыс. тонн крупного щебня для укладки труб по дну Балтийского моря. Отгрузка осуществлялась с двух производственных комплексов группы ЛСР в Ленобласти — «Гранит-Кузнечное» и «Гаврилово», сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является ПАО «Газпром».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» выделит группе ЛСР кредитов на сумму до 16 млрд рублей на финансирование текущей деятельности трем структурам: ПАО «Группа ЛСР», ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» и АО «ЛСР. Базовые».