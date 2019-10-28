СКР проводит проверку после столкновения микроавтобуса с самолетом в Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в результате столкновения служебного микроавтобуса аэропорта Пулково с частным самолетом. У воздушного судна поврежден фюзеляж.

Как сообщили в СУ на транспорте, инцидент произошел в воскресенье, 27 октября. Предположительно, авария случилась из-за плохих метеоусловий, а виновником является водитель машины. В настоящее время самолет отправили на стоянку для проведения обследования.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за перевернувшегося грузовика со щебнем в Выборгском районе Ленобласти перекрыли движение по трассе А-181 «Скандинавия».