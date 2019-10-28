Воронежские энергетики заявили 50 млн рублей долгов в банкротство «Раско»

Арбитражный суд Владимирской области включил требования двух энергетических компаний из Воронежа в реестр кредиторов ООО «Раско», контролирующего воронежский стеклотарный завод. Как сообщается в картотеке суда, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», поставлявшее на предприятие газ, вошло в банкротство с 34,28 млн руб. долгов. АО «Энергетическая компания "Атомсбыт"» (поставщик электроэнергии) смог включиться в реестр с 15,56 млн руб.

В «Раско» с начала сентября введена процедура наблюдения. Временным управляющим был назначен Алексей Ботвиньев. Иск подало рязанское ООО «Спецcнаб 71», которого в качестве истца впоследствии сменило ООО «Производственно-коммерческая фирма "АСК"». По ходатайству фирмы и было введено наблюдение.

Напомним, воронежский стеклотарный завод остановился после отключения газа за долги в 83 млн руб. Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями на предприятии (ч.2 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). По версии следствия, с ноября 2017 года «неустановленные лица» из числа руководства «Раско» умышленно перестали оплачивать договоры на поставку газа и направляли доход на иные нужды, а также «на личные цели учредителей и руководителей указанной организации». Кроме того, управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело «по факту сокрытия средств» должностными лицами компании (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Подробнее о проблемах предприятия — в материале “Ъ-Черноземье” «Кредиторы ищут трещины в стекле».

Сергей Калашников