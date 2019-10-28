Новый собственник Орского вагонного завода планирует вдвое увеличить объемы ремонта

Глава Оренбуржья Денис Паслер во время визита в Орск проверил объекты, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ознакомился с проектом реконструкции стадиона «Локомотив» и встретился с собственниками Орского вагонного завода.



«Работа, которую мы вели последние полгода, принесла результаты: у завода новый собственник, который намерен инвестировать в развитие производства и вывести предприятие из кризиса. Коллектив предприятия сохранен, завод работает. Перспективы понятны. Занятость, новые рабочие места, наращивание производства — в решении этих вопросов я гарантирую содействие региона», — заявил Денис Паслер.

Собственник завода намерен увеличить объемы планового ремонта с сегодняшних 300 до 600 железнодорожных вагонов в месяц, а также запустить линию чистовой обработки колесных осей и вывести ее на проектную мощность.

Завод специализируется на ремонте железнодорожных вагонов и колесных пар, способен выпускать 6000 осей и до 1500 колесных пар в месяц. Сегодня продуктивность значительно ниже. Линия по обработке осей, смонтированная восемь лет назад, фактически не работала из-за недостатка средств на окончание пусконаладочных работ.