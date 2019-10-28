Грибановский машиностроительный завод получил банкротный иск

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск зарегистрированного в Тамбове ООО «Металл сервис» о банкротстве ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ, входит в группу «ЦНО-химмаш») в Воронежской области. Об этом сообщается в картотеке арбитража. Заявление пока не принято к производству, поэтому сумма требований и причина подачи иска не раскрываются.

Заявление о вступлении в дело о банкротстве также подало занимающееся правом воронежское ООО «Аксиома», которое в начале октября опубликовало официальное сообщение о намерении требовать банкротства ГМЗ. Аналогичное сообщение 27 сентября публиковало и занимающееся оптовой торговлей в Нижнем Новгороде ООО «Русский проект». От этой компании банкротного иска к ГМЗ пока не поступало.

«Металл сервис» публиковал такое же сообщение 29 июля. Как ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, компания через цепочку физических и юридических лиц, в том числе недействующих, может быть близка группе «ЦНО-химмаш». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В начале октября, напомним, стало известно, что борисоглебская группа «ЦНО-химмаш» готова отказаться от планов по продаже холдингу Limonte (основное предприятие — завод АО «Борхиммаш» в том же Борисоглебске) активов ГМЗ в Воронежской области. Стороны по-разному оценивают стоимость производственного актива. Если продавец хочет за «действующий бизнес» более 1 млрд руб., то покупатель готов заплатить 600 млн руб. за недвижимость и оборудование. Региональные власти тогда критиковали «ЦНО-химмаш» за «шантаж» единственного заинтересованного покупателя, который мог бы вывести предприятие из кризиса.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников