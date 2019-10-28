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Солистка коллектива «Бабушки из Бураново» Наталья Пугачева умерла на 84-м году жизни 26 октября 2019 года

Фото: Константин Ившин

В Удмуртии простились с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой

от

28 октября ей могло исполниться 84 года


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