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Ижевск. Удмуртия
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16:27
Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
16:18
Жители нескольких районов Удмуртии остались без электричества из-за ветра
16:04
Городской смартфон на умной остановке в Ижевске разбил вандал
15:33
Лжесотрудник банка похитил у пенсионера из Ижевска 530 тысяч рублей
13:54
В Ижевске дали названия новым улицам и переулкам
13:34
Проект бюджета на 2020 год одобрил кабинет министров Удмуртии
12:55
Бюджет Удмуртии на 2019 год увеличили на 1,25 млрд рублей
12:50
«Удмуртэнерго» ввело режим повышенной готовности из-за порывов ветра
12:25
АО «Ижавиа» взяло самолет Boeing в лизинг
12:13
На дорогах в Шарканском районе Удмуртии ограничили движение большегрузов
12:05
Полиция начала проверку по факту порчи смартфона на «умной» остановке в Ижевске
11:40
Исследование: жители Ижевска хотят дожить до 82,7 лет
11:25
Удмуртия выделит 86,66 млн рублей на покупку школьных автобусов в 2019-2022 годах
11:15
В Удмуртии направят 430 млн рублей на благоустройство 115 общественных пространств в 2020 году
11:04
В Ижевске закрывают женскую футбольную команду СК «Торпедо»
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Фото: Константин Ившин
В Удмуртии простились с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой
Ъ-Удмуртия-Online
от
28.10.2019, 10:33
28 октября ей могло исполниться 84 года
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия