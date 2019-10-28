Мэрию Дзержинска оштрафовали за загрязнение почвы вблизи ГосНИИ «Кристалл»

Дзержинский городской суд оштрафовал администрацию города на 40 тыс. руб. за загрязнение почвы фенолами, формальдегидами и другими отходами на участке около ГосНИИ «Кристалл» и АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения» (НИПОМ). Об этом сообщается на сайте суда.

О загрязнении участка стало известно в июле. Тогда на территории обнаружили девять еврокубов – многоразовых среднетоннажных грузовых контейнеров, – в которых находились вещества с характерным запахом лакокрасочных материалов. На земле валялись мешки с листвой, пластик, оконные рамы и другой мусор. Департамент Росприроднадзора по ПФО взял пробы и установил, что отходы относятся к третьему классу (умеренно опасные вещества). В почве в местах загрязнения обнаружили повышение содержания фенолов и формальдегидов.

Так как границы указанного земельного участка не сформированы, государственная собственность не разграничена, но территория находится в Дзержинске, именно администрация города является лицом, уполномоченных на управление и распоряжение им. Суд признал мэрию виновной по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»).

Анастасия Еремина