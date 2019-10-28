Экс-глава администрации Новочеркасска не смог обжаловать арест

Ростовский областной суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Ростова об избрании меры пресечения бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, сообщает пресс-служба суда. Суд первой инстанции заключил экс-чиновника под стражу на 16 суток до 31 октября 2019 года.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 25 октября депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку господина Зюзина, ранее ставшего фигурантом уголовного дела.

Напомним, главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина задержали по подозрению во взяточничестве 16 октября. По версии следствия, он, находясь в должности главы администрации города Зверево, получил от директора местной строительной компании 2,6 млн руб. Показания против Игоря Зюзина дала его бывший заместитель Альбина Порошина, уже осужденная за это преступление на восемь лет колонии.

Дарья Голякова