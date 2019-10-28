На Урале приставы изъяли 61 изумруд в пользу государства

Судебные приставы Богдановичского районного отдела передали 61 изумруд и два александритов в Гохран России. Драгоценные камни были вещдоками по уголовному делу по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга). Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, фигуранты дела приобретали изумруды общей массой менее 10 грамм, а также незаконно хранили природные драгкамни в нарушение правил, установленных законодательством. Следствие не установило, каким образом камни были приобретены.

Уголовное преследование прекращено, а вещественные доказательства по делу — изумруды и александриты судебные приставы обратили в доход государства и передали в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

В начале октября судебные приставы Октябрьского районного отдела Екатеринбурга для обращения в доход государства передали в территориальное управление Росимущества 50 кг янтаря. Камни были изъяты у гражданина Китая, осужденного по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере»).