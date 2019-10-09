В Екатеринбурге осудили китайца за контрабанду 50 кг янтаря

Судебные приставы Октябрьского районного отдела Екатеринбурга для обращения в доход государства передали в территориальное управление Росимущества 50 кг янтаря. Как сообщили в пресс-службе ведомства, минерал был изъят у гражданина Китая, осужденного по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере»).

«В деле в качестве вещественных доказательств фигурировали 12,7 кг необработанного янтаря, 43,6 кг заготовок из янтарной массы и около 1 кг янтарных сувенирных изделий»,— уточнили в пресс-службе. После окончания уголовного судопроизводства судебные приставы передали янтарь в доход государства.

Анастасия Реутова