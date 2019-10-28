«Азимут» пополнил парк самолетов

Парк самолетов авиакомпании «Азимут» пополнился десятым самолетом «Сухой Суперджет 100», сообщает пресс-служба перевозчика. Новый самолет с бортовым номером RA-89120 получил имя «Ока». Судно поступило непосредственно с завода-производителя АО «Гражданские самолеты Сухого» через Государственную транспортную лизинговую компанию. «Сухой Суперджет 100» будет эксплуатироваться по перспективной сети маршрутов авиакомпании.

АО «Авиакомпания Азимут» базируется в аэропорту «Платов» в Ростове и «Пашковский» в Краснодаре. Флот авиакомпании полностью состоит из самолетов «Сухой Суперджет 100», поставленных в рамках контракта с Государственной Транспортной Лизинговой Компанией. Как ранее писал “Ъ-Юг”, «Азимут» может также начать эксплуатировать Airbus A220.

Дарья Голякова