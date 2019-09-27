Авиакомпания «Азимут» может начать летать на Airbus A220

Авиакомпания «Азимут» может начать эксплуатировать Airbus A220, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в авиационной отрасли. Сейчас парк авиакомпании состоит только из российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

На портале hh.ru «Азимут» опубликовал несколько вакансий авиатехников с обязанностью выполнять техническое обслуживание, поддержание SSJ-100 в состоянии летной годности. Однако в условиях их работы указано обучение на новые типы воздушных судов (SSJ-100, A220).

A220 (прежнее название — Bombardier CSeries) — узкофюзеляжный самолет средней дальности, вместимостью от 108 до 160 пассажирских мест. В РФ в настоящее время не сертифицирован.

Дарья Голякова