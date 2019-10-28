Возобновление подачи газа в дома Североуральска может занять несколько дней

Авария на газопроводе в Североуральске, где 27 октября без газа остались более 37 тыс. человек, устранена, котельные возобновили работу, системы запущены, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«К 14.00 системы отопления в жилфонде и социальных учреждениях округа заработают в штатном режиме. Подача газа в жилой фонд продлится несколько дольше – от одного до трех дней, так как понадобится тотальная продувка сетей. По технологии это необходимо сделать по каждому отдельно взятому объекту. Ситуация находится на личном контроле губернатора, и со стороны муниципалитета, министерства и газовых служб принимаются исчерпывающие меры, чтобы весь процесс прошел в самые сжатые сроки и с минимальными неудобствами для жителей», — сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

ЧП произошло из-за повреждения лесовозом газопровода низкого давления. Отключение газа коснулась 330 многоквартирных и 2495 частных домов и социальных учреждений. Ремонтно-восстановительные работы осуществлялись бригадой АО «ГАЗЭКС» в составе 10 человек и двух единиц техники.

По данному факту прокуратурой города с выездом на место организована проверка. «Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.