Прокуратура уличила рудник «Норникеля» в сокрытии несчастного случая с горняком

Прокуратура Норильска в Красноярском крае выявила факт сокрытия несчастного случая с горнорабочим на руднике «Таймырский», принадлежащем «Норникелю». Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел еще 8 сентября. В результате обрушения породы тяжелую травму позвоночника получил работник, выполнявший задания по креплению горной выработки.

«Вопреки требованиям закона предприятие сообщение о произошедшем несчастном случае на производстве в прокуратуру Норильска, а также иные предусмотренные законом органы в суточный срок не направило»,— заявили в прокуратуре, отметив, что должностные лица рудника не организовали расследование причин и обстоятельств получения работником производственной травмы. В отношении «Норникеля» возбуждено административное дело по ст. 15.34 КоАП РФ (сокрытие страхователем несчастного случая), наказание по ней — штраф 10 тыс. руб.

Напомним, 22 октября на руднике «Таймырский» погибли трое горняков. Двое из них спустились в тупиковую выработку транспортного заезда глубину 1345 м, чтобы проверить состояние объекта. Спустя несколько часов работники не вернулись, на их поиски направился горный мастер, после чего на связь перестали выходить все трое. Предполагаемая причины их смерти — нехватка кислорода в выработке. По факту смерти горняков Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при горных работах, повлекшее смерть двух и более человек).

Подробности уголовного дела — в материале “Ъ-Сибирь” «Следствие зашло в тупиковую выработку»

Илья Николаев