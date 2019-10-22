Трое рабочих погибли на руднике «Норникеля»

Горно-металлургическая компания «Норникель» организовала внутреннее расследование по факту инцидента на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе «Норникеля», 22 октября в 16:30 на горизонте -1445 м без признаков жизни обнаружены три работника.

По некоторым данным, рабочие задохнулись. Погибшим было 40, 45 и 49 лет. «На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия»,— сказали в «Норникеле».

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели трех работников рудника. По словам официального представителя красноярского управления ведомства Ольги Шаманской, на месте происшествия работает следователь. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сказали в управлении.

Рудник «Таймырский» запустили на полуострове Таймыр в Красноярском крае в 1982 году. Это предприятие входит в состав заполярного филиала «Норникеля» и ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд. На предприятиях филиала производится 85% российских никеля и кобальта, около 70% меди и более 95% металлов платиновой группы.

Илья Николаев