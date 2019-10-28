Парламент Республики Алтай передал мандат Татьяны Гигель

Депутаты госсобрания Республики Алтай передали мандат Татьяны Гигель («Единая Россия»), вновь занявшей пост члена Совета федерации от законодательной власти региона. Его получил однопартиец, тренер-преподаватель Чойского центра дополнительного образования Денис Шубин.

«На заседании мандатной комиссии было решено предложить парламенту принять к сведению постановление о передаче мандата»,— сказал председатель мандатной комиссии республиканского парламента Герман Чепкин. Решение поддержали 40 депутатов, один не голосовал.

Денис Шубин родился в Искитиме Новосибирской области, работает тренером-преподавателем в Чойском центре дополнительного образования в Республике Алтай, на непостоянной основе был депутатом Чойского райсовета. В сентябре этого года выдвигался на выборы в региональный парламент по партийному списку «Единой России». Господин Шубин получил вакантный мандат, так как Чойский район показал лучший результат по количеству голосов, отданных за партию (почти 44%).

В первый раз Татьяна Гигель стала членом Совета федерации от законодательной власти Республики Алтай в 2014 году, она вошла в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Во второй раз республиканские депутаты избрали ее на должность сенатора 1 октября.

Юлия Сасевич