МегаФон поможет степным орлам

Телеком-оператор объявил, что сделает роуминг без границ для птиц. Поводом стала ситуация, когда орлица по кличке Мин чуть не разорила сибирских ученых. Дорогие смс из Ирана стали приходить сибирским орнитологам с датчика слежения птицы.

Как выяснилось, в рамках проекта по отслеживанию степных орлов к 13 птицам были прикреплены такие датчики. Они помогали ученым регистрировать местоположение пернатых. Орлица Мин неожиданно поменяла свой маршрут, улетев в Иран. Там она потратила бюджет, рассчитанный на 13 пернатых - орнитологи забили тревогу и обратились к россиянам с просьбой о помощи под акцией "Закинь орлу на мобилку".

Неравнодушных оказалось много. Было собрано более 100 тысяч рублей. "Я настолько умилилась этой топовой новости, что уже перевела орлице на 3 смски. Надеюсь, она, пришлет мне что-то типа: PRVT/ EM PERSIKI V IRANE, VSOY OK/", - шутили в соцсетях.

Не остался равнодушным и оператор МегаФон, который предоставлял сим-карты для отслеживания перемещения птиц. Он обнулил весь долг птицам.

«Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц», - добавили в компании.