ФАС увидела сговор в росте энергоцен на Урале С начала года он составил 10,2%

По данным “Ъ”, ФАС заподозрила генерирующие компании в завышении ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией), что спровоцировало резкий рост стоимости энергии в первом полугодии. В европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в Сибири — 11,3%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд руб.

После жалоб потребителей в июле ФАС запросила статистику о торгах у «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и у «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). После предварительного анализа служба выявила «признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны нескольких групп лиц генерирующих компаний», сообщил “Ъ” заместитель главы ФАС Виталий Королев.

Общая переплата потребителей из-за этих отклонений составила около 60 млрд руб., посчитали в «Сообществе потребителей энергии», отметив, что от завышения цен пострадали в том числе бюджетные организации.

После его начала цены на РСВ стали резко падать. В первой зоне (европейская часть РФ и Урал) они снизились в августе на 1,2%, а в сентябре — на 4,8%, во второй зоне (Сибирь) в августе упали сразу на 17%, в сентябре — уже на 38,9%.

За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, они могут составить 3–15% от оборота, а для директоров компаний предусмотрено уголовное наказание — лишение свободы до трех лет.

Подробнее о стремительном росте цен на электроэнергию, читайте в материале «Генераторы неслучайных чисел»