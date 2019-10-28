Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах

Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion. После обработки более 90% голосов господин Фернандес набрал около 47%, которых достаточно для победы в первом туре. Господин Макри набирает порядка 40%.

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса... Я пригласил его на завтрак в Каса Росада завтра, потому что он должен начать организованный переходный период»,— сказал господин Макри. Он добавил, что аргентинцам «удалось укрепить свободу и демократию», а также поблагодарил всех, кто поддерживал его.

Президентские выборы состоялись в Аргентине накануне. На пост президента претендовали шесть кандидатов. На первичных выборах почти 48% получил господин Фернандес.

Подробности — в материале “Ъ” «Аргентина взяла левее».